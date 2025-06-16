رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة مكبرة على الإشغالات

ترأس اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، يرافقه سامي حسين مساعد رئيس الحي ، مدير إدارة الإشغالات وعدد من الأجهزة التنفيذية بالحي ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق كانت بمنطقة المروى وشارع العاشر من رمضان الواقعين في نطاق الحي.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة

رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة مكبرة على الاشغالات

و أسفرت الحملة ، عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين ،حيث تم مصادرة عدد من الإشغالات ،وتم التنبيه على الجميع بالتزام المساحات المخصصة لهم .

ومن جانبه أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.