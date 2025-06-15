رئيس مدينة بورفؤاد 1019 طالب وطالبة يخوضون ماراثون الثانوية العامة وسط تواجد أمني مكثف

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم الأحد، محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدينة، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.

وفي سياق متصل ، تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، الإجراءات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة، في الساعات الأولى وقبل بدء دخول الطلاب للاطمئنان على سير الإجراءات التأمينية لطلاب الثانوية العامة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي أن إجمالي عدد طلاب مدينة بورفؤاد هذا العام 1019 طالبًا وطالبة موزعين على 4 لجان امتحانية علي مستوي المدينة ، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المدينة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة، مشدداً على أهمية الانضباط الكامل داخل اللجان ومنع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الدولة تقدم كل الدعم لضمان انتظام سير الإمتحانات وخروجها بصورة مشرفة.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بمدينة بورفؤاد على لجان الامتحانات في الساعات الأولى من بدء الامتحانات، وفرضت اللجان إجراءات مشددة لمنع دخول الهواتف المحمولة، وفرض الإجراءات التي تضمن سلامة ونجاح الامتحانات، وعدم حدوث غش أو تسريب.

رئيس مدينة بورفؤاد يترأس غرفة عمليات المدينة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

وفى سياق متصل ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة الخاصة بإمتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥ بقسميها العلمي والأدبي في يومها الأول، وذلك للمتابعة الفورية والمستمرة لمسار العملية الامتحانية، والإطمئنان على توافر كافة سبل الراحة و الأمان للطلاب خلال الامتحان .

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة وغرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والربط بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات، مشدداً على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات ومواجهة أي محاولات للغش.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد يتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مضيفاً أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونوه رئيس مدينة بورفؤاد الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة، مشدداً على الاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب.