تواصل محافظة بورسعيد تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار المرحلة الثانية من الموجة 26، التي تنفذ على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

إزالة 4 حالات تعدٍ لمبانٍ مخالفة على مساحة 520 م² جنوب بورسعيد

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إزالة 4 حالات تعدٍ لمبانٍ مخالفة على مساحة 520 م² بجمعية “نور الإسلام” الزراعية بمنطقة الرضوان، بجنوب بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد للتصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة.

وقاد الحملة حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وقوات الأمن، حيث جرت الإزالة بشكل كامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الجهات المعنية أن جهود إزالة التعديات مستمرة، مع تشديد الرقابة الميدانية، ومنع أي محاولات تعدٍ جديدة، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها القانونية.

جدير بالذكر أن “الموجة 26” تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية والمستمرة حتى 27 يونيو 2025، فيما تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 25 يوليو 2025.