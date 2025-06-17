احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.. محمد صبحي: لم أتوقع بورسعيد بالجمال ده | شاهد

أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد التي تمثل رمزًا للنضال الوطني.

وأشاد الفنان محمد صبحي بما تشهده بورسعيد من نهضة تنموية وثقافية ملحوظة.

وأكد الفنان محمد صبحي على أهمية دور الفن والثقافة في بناء الوعي المجتمعي، خاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

الفنان محمد صبحي: بورسعيد تمثل رمزا للنضال الوطني

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، الفنان القدير محمد صبحي لحضور فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مبادرة “بالشباب نقدر” احتفالًا بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ورحب محافظ بورسعيد بالفنان محمد صبحي معربًا عن سعادته بتواجده علي أرض محافظة بورسعيد مثمنًا دوره التنويري في خدمة قضايا الوطن من خلال أعماله الهادفة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن استضافة قامات فنية وثقافية للمشاركة في هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الوعي الوطني ونشر الثقافة والفكر المستنير بين الشباب.

محافظ بورسعيد يشهد ندوة تثقيفية تحت عنوان" الفن والثقافة و بناء الإنسان " احتفالًا بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو



و شهد اللواء أ ح/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان" الفن والثقافة و بناء الإنسان " والتي نظمتها محافظة بورسعيد بالتعاون مع مبادرة "بالشباب نقدر"، وذلك احتفالًا بالذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، بحضور الفنان الكبير محمد صبحي، و العميد أ ح / مظهر الهيبان المستشار العسكري، و النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وشقيق الشهيد البطل أحمد منسي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة .

وفي كلمته خلال الندوة، أكد المحافظ أن ذكرى ثورة 30يونيو، مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد وعقول أبنائه المخلصين، قائلٱ" لا يمكن أن تمر علينا ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة دون أن نتوقف بإجلال وتقدير أمام الدور الوطني العظيم الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبى نداء الشعب المصري، وانحاز لإرادته الحرة في لحظة فارقة من تاريخ الوطن.

مؤكدٱ، أن منذ تلك اللحظة التاريخية، لم يدخر الرئيس السيسي جهدًا في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ دعائم الاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والبناء والجمهورية الجديدة، لتبدأ مصر عهداً جديداً من الإنجازات على كل المستويات، وتخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن معركة التحرر والبقاء.

وأعرب المحافظ، عن سعادته أن نكون في حضرة أحد رموز الفن والثقافة في مصر والوطن العربي، الفنان القدير الأستاذ محمد صبحي، الذي طالما جسّد في أعماله قيم الانتماء والوعي والبناء، وكان دائمًا صوتًا للعقل والفكر المستنير. لافتٱ أن وجوده بيننا اليوم هو إضافة حقيقية، ورسالة بأن الثقافة والفن شريكان أساسيان في معركة الوعي وصناعة الأمل

وتوجه محافظ بورسعيد بالتحية والتقدير لمبادرة "بالشباب نقدر"، التي تؤكد يوماً بعد يوم أن شباب مصر قادرون على إحداث الفارق، حين تتوافر لهم المساحة والدعم، فيعبرون عن وعيهم، وينقلون خبراتهم، ويشاركون في صياغة الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتواجد في بورسعيد، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده المحافظة في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية استثمار الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع والدولة.

وشهدت الندوة تفاعلٱ و حضورٱ جماهيري كبير، وتم إهداء درع المحافظة للفنان محمد صبحي تقديرٱ لعطائه وجهوده التوعوية، وقدمت الندوة الدكتورة سماح الجوهري المتحدث الرسمي للمبادرة، و ذلك في إطار حرص المحافظة على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء بين أبناءها.