قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص مباراة الترجي التونسي ضد فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية | فيديو
استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الطقس اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
محافظ بورسعيد لطلاب الثانوية العامة: المادة اللي تخلص دخلوها المفرمة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-6-2025.. فيديو
ترتيب مجموعة الترجي بعد خسارة بطل تونس من فلامنجو البرازيلي
عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك
مصابون وعالقون بسبب القصف الإيراني الأخير على عدة مناطق للاحتلال
السبيط بـ520 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق بعد عيد الأضحى
شاهد.. أول ظهور لـ تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.. محمد صبحي: لم أتوقع بورسعيد بالجمال ده | شاهد

الفنان محمد صبحي بورسعيد تمثل رمزا للنضال الوطني
الفنان محمد صبحي بورسعيد تمثل رمزا للنضال الوطني
محمد الغزاوى

أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد التي تمثل رمزًا للنضال الوطني.

وأشاد الفنان محمد صبحي بما تشهده بورسعيد من نهضة تنموية وثقافية ملحوظة. 

وأكد الفنان محمد صبحي على أهمية دور الفن والثقافة في بناء الوعي المجتمعي، خاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

الفنان محمد صبحي: بورسعيد تمثل رمزا للنضال الوطني 

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، الفنان القدير محمد صبحي لحضور فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مبادرة “بالشباب نقدر” احتفالًا بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ورحب محافظ بورسعيد بالفنان محمد صبحي معربًا عن سعادته بتواجده علي أرض محافظة بورسعيد مثمنًا  دوره التنويري في خدمة قضايا الوطن من خلال أعماله الهادفة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن استضافة قامات فنية وثقافية للمشاركة في هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الوعي الوطني ونشر الثقافة والفكر المستنير بين الشباب.

محافظ بورسعيد يشهد ندوة تثقيفية تحت عنوان" الفن والثقافة و بناء الإنسان " احتفالًا بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو


و شهد اللواء أ ح/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان" الفن والثقافة و بناء الإنسان "  والتي نظمتها محافظة بورسعيد بالتعاون مع مبادرة "بالشباب نقدر"، وذلك احتفالًا بالذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، بحضور الفنان الكبير محمد صبحي، و العميد أ ح / مظهر الهيبان المستشار العسكري، و النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وشقيق الشهيد البطل أحمد منسي  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة .

وفي كلمته خلال الندوة، أكد  المحافظ أن ذكرى ثورة 30يونيو، مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد وعقول أبنائه المخلصين، قائلٱ" لا يمكن أن تمر علينا ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة دون أن نتوقف بإجلال وتقدير أمام الدور الوطني العظيم الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبى نداء الشعب المصري، وانحاز لإرادته الحرة في لحظة فارقة من تاريخ الوطن.

مؤكدٱ، أن منذ تلك اللحظة التاريخية، لم يدخر الرئيس السيسي جهدًا في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ دعائم الاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والبناء والجمهورية الجديدة، لتبدأ مصر عهداً جديداً من الإنجازات على كل المستويات، وتخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن معركة التحرر والبقاء.

وأعرب المحافظ، عن سعادته أن نكون في حضرة أحد رموز الفن والثقافة في مصر والوطن العربي، الفنان القدير الأستاذ محمد صبحي، الذي طالما جسّد في أعماله قيم الانتماء والوعي والبناء، وكان دائمًا صوتًا للعقل والفكر المستنير. لافتٱ أن وجوده بيننا اليوم هو إضافة حقيقية، ورسالة بأن الثقافة والفن شريكان أساسيان في معركة الوعي وصناعة الأمل

وتوجه محافظ بورسعيد بالتحية والتقدير لمبادرة "بالشباب نقدر"، التي تؤكد يوماً بعد يوم أن شباب مصر قادرون على إحداث الفارق، حين تتوافر لهم المساحة والدعم، فيعبرون عن وعيهم، وينقلون خبراتهم، ويشاركون في صياغة الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتواجد في بورسعيد، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده المحافظة في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية استثمار الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع والدولة.

وشهدت الندوة تفاعلٱ و حضورٱ جماهيري كبير، وتم إهداء درع المحافظة للفنان محمد صبحي تقديرٱ لعطائه وجهوده التوعوية،  وقدمت الندوة الدكتورة سماح الجوهري المتحدث الرسمي للمبادرة، و ذلك  في إطار حرص المحافظة على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء بين أبناءها.

بورسعيد محمد صبحي محافظ بورسعيد ذكرى ٣٠ يونيو محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

الطلاب

132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

ترشيحاتنا

أرشيفية

كله بسبب كلب.. إخلاء سبيل عامل محطة وقود المقطم

أرشيفية

قرار جديد بشأن عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالزاوية

أرشيفية

تفاصيل حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

بالصور

ميتسوبيشي تستدعي 200 ألف مركبة بسبب عيب خطير

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

غريب.. سيارة تسلا سايبرتراك الشهيرة تعمل «دليفري»

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد