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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الفنان محمد صبحي منارة فنية ثقافية تستحق التقدير

محافظ بورسعيد الفنان محمد صبحي منارة فنية ثقافية تستحق التقدير| شاهد
محافظ بورسعيد الفنان محمد صبحي منارة فنية ثقافية تستحق التقدير| شاهد
محمد الغزاوى

أعرب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجد الفنان محمد صبحي  علي أرض محافظة بورسعيد مثمنًا  دوره التنويري في خدمة قضايا الوطن من خلال أعماله الهادفة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

واكد محافظ بورسعيد علي أن استضافة قامات فنية وثقافية للمشاركة في هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الوعي الوطني ونشر الثقافة والفكر المستنير بين الشباب.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ، الفنان القدير محمد صبحي للمشاركة فى فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مبادرة “بالشباب نقدر” احتفالًا بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

محافظ بورسعيد يشهد ندوة تثقيفية تحت عنوان" الفن والثقافة و بناء الإنسان " احتفالًا بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو

 أكد  المحافظ أن ذكرى ثورة 30يونيو، مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد وعقول أبنائه المخلصين، قائلٱ" لا يمكن أن تمر علينا ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة دون أن نتوقف بإجلال وتقدير أمام الدور الوطني العظيم الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبى نداء الشعب المصري، وانحاز لإرادته الحرة في لحظة فارقة من تاريخ الوطن.

كما أكد محافظ بورسعيد ، أن منذ تلك اللحظة التاريخية، لم يدخر فخامة الرئيس جهدًا في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ دعائم الاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والبناء والجمهورية الجديدة، لتبدأ مصر عهداً جديداً من الإنجازات على كل المستويات، وتخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن معركة التحرر والبقاء.

وأعرب المحافظ، عن سعادته أن نكون في حضرة أحد رموز الفن والثقافة في مصر والوطن العربي، الفنان القدير الأستاذ محمد صبحي، الذي طالما جسّد في أعماله قيم الانتماء والوعي والبناء، وكان دائمًا صوتًا للعقل والفكر المستنير. لافتٱ أن وجوده بيننا اليوم هو إضافة حقيقية، ورسالة بأن الثقافة والفن شريكان أساسيان في معركة الوعي وصناعة الأمل

وتوجه محافظ بورسعيد بالتحية والتقدير لمبادرة "بالشباب نقدر"، التي تؤكد يوماً بعد يوم أن شباب مصر قادرون على إحداث الفارق، حين تتوافر لهم المساحة والدعم، فيعبرون عن وعيهم، وينقلون خبراتهم، ويشاركون في صياغة الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتواجد في بورسعيد، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده المحافظة في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية استثمار الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع والدولة.

كما  أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد التي تمثل رمزًا للنضال الوطني، مشيدًا بما تشهده من نهضة تنموية وثقافية ملحوظة، ومؤكدًا علي أهمية دور الفن والثقافة في بناء الوعي المجتمعي، خاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وشهدت الندوة تفاعلٱ و حضورٱ جماهيري كبير، وتم إهداء درع المحافظة للفنان محمد صبحي تقديرٱ لعطاءه وجهوده التوعوية،  وقدمت الندوة الدكتورة سماح الجوهري المتحدث الرسمي للمبادرة، و ذلك  في إطار حرص المحافظة على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء بين أبناءها.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ذكرى ثورة ٣٠ يونيو محمد صبحي

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