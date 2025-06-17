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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد لطلاب الثانوية العامة: المادة اللي تخلص دخلوها المفرمة

6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة من خلال 18 لجنة ببورسعيد
6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة من خلال 18 لجنة ببورسعيد
محمد الغزاوى

طالب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد  طلاب الثانوية بالمحافظة عدم الالتفات مجددا إلى المادة التي أدوا الامتحان فيها، وأن يبحثوا عن المادة التالية.

وقال محافظ بورسعيد فى كلمة مسجلة لصدى البلد على أبنائي فى المدينة الباسلة، أن يقوموا بوضع المادة التي امتحنوها في المفرمة، ولا يجعلوها تعطل مسيرتهم فى المواد التالية. 

وفسر محافظ بورسعيد تصريحه قائلا أنا مريت فى يوم من الأيام بالتجربة دى ومكنتش بدور على مادة امتحنتها، لأن ده مش هيرجع تاني للامتحان بعد انتهاءه،  فمن الأولى النظر والتعويض فى المواد التالية .

وشدد محافظ بورسعيد على تنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقة والتنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال عدة اجتماعات ترأسها السكرتير العام لمحافظة بورسعيد اللواء عمرو فكرى و أخرى جاءت برئاسته  شخصيا 

وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه مدير مديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد بأن تكون تعليماته إلى رؤساء اللجان توفير الهدوء والعامل النفسي للطلبة والطالبات مع تطبيق التعليمات الوزارية بكل حزم دون تهاون. 

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 

كان  ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025 وانطلق الاحد الماضي ومقرر ان ينتهي السبت الموافق 10 يوليو المقبل

وتفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، غرفة عمليات " مديرية التربية والتعليم " ببورسعيد،  وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في هدوء ويسر وعدم وجود أية معوقات.

واستعرض محافظ بورسعيد تقارير تفصيلية من غرفة العمليات حول وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، والتأكد من تواجد الملاحظين والمراقبين بكافة اللجان، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ والتأمين الصحي لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما أطلع  المحافظ على مراقبة اللجان بالكاميرات  وذلك بحضور  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد 

وأكد" اللواء محب حبشي "خلال المتابعة على أهمية الإلتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية، وتوفير المناخ الهادئ والمناسب لأبنائنا الطلاب، موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم وتأمين الامتحانات، من مديرية التعليم، ومديرية الأمن، والصحة، وغيرها من الجهات المعنية.

وشدد  المحافظ،  على التواصل الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال حدوث أية طوارئ، لضمان سرعة التعامل والحفاظ على انتظام الامتحانات في جميع لجان المحافظة.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة دخول الطلاب ومراقبة اللجان بالكاميرات وتم أيضا التواصل مع رؤساء اللجان ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها إلى لجان السير، وتوافر الأجواء الهادئة للطلاب خلال أداء الامتحانات .

6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 

 

جدير بالذكر؛  أن 6451 طالب وطالبة ببورسعيد يؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، حيث أنهت مديرية التعليم تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 سرير.

وتجرى امتحانات شهادة الثانوية العامة من خلال 18 لجنة أساسية لخدمة 1564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و3304 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و1440 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات إلى جانب 85 طالب وطالبة بالمدارس الدولية، بالإضافة إلى 7 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين بالمرحلة الثانوية.

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