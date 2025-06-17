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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 2 مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 66 فدانًا جنوب بورسعيد

إزالة مزارع سمكية مخالفة جنوب بورسعيد
إزالة مزارع سمكية مخالفة جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة استمرارًا لجهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، وضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال26، لإزالة التعديات على أملاك الدولة،  وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد

وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة  أحمد زغلف رئيس الحي، وإدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، و قوات الأمن، عن إزالة 2 مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 66 فدانًا بمنطقة “مصرف أولاد علم 2” شمال سهل الحسينية

إزالة 2 مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 66 فدانًا بمنطقة “مصرف أولاد علم 2” شمال سهل الحسينية

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.

بورسعيد محافظ بورسعيد تعديات على املاك الدولة محافظة بورسعيد جنوب بورسعيد

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