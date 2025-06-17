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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الليلة
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الليلة
محمد الغزاوى

يعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ويعلن عن الـ ١٠ الأوائل على محافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٥.

ومن المنتظر إعلان النتيجة فى مؤتمر صحفي الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ بديوان عام محافظة بورسعيد .

وعلمت صدى البلد ارتفاع نسبة النجاح بالفصل الدراسي الثاني عن الفصل الدراسي الأول وكذا ارتفاع نسب مجاميع الطلاب فى مجمل الفصلين الأول و الثاني. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الليلة 

كان اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد اعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025.

وبلغت نسبة النجاح  74,5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالبا وطالبة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية ، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

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