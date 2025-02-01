ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد منذ قليل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 .

وبلغت نسبة النجاح 74,5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالبا وطالبة.

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كان محافظ بورسعيد قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية ، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.