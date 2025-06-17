اجتماع غرفة ملاحة بورسعيد يناقش تطوير خدمات جمع المخلفات من السفن

عقدت غرفة ملاحة بورسعيد ، اجتماع الجمعية العمومية العادية للنصف الثاني من العام المالي الحالي، برئاسة النائب عادل اللمعي، وبحضور مجلس الإدارة ولفيف من الأعضاء .

و استُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها النائب عادل اللمعي، والتي رحّب خلالها بالحضور واستعرض أبرز محطات العمل خلال الفترة الماضية.

وتضمن جدول الأعمال تجديد الثقة في المحاسب القانوني للغرفة، لما قدمه من أداء مهني متميز في متابعة الجوانب المالية والرقابية.

كما تم خلال الاجتماع عرض الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، والتي تناولت بنود الإنفاق والتطوير المقترحة للمرحلة المقبلة.

اللمعي يترأس إجتماع الجمعية العمومية لـ غرفة ملاحة بورسعيد

كما تناول الاجتماع حواراً مفتوحاً بين الأعضاء ورئيس الغرفة، لأهم المشكلات التي تواجه شركات الأعضاء فيما يخص تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من على السفن و شركة انتي بوليوشن التي تقوم بتقديم الخدمة.

وأعلن النائب عادل اللمعي، عن الدعوة الموجهو من هيئة قناة السويس لمجموعة من التوكيلات الملاحية خلال الأسبوع الجاري للإستماع إليهم والتوصل إلى حلول للمشكلات التي سيتم طرحها من أجل تحقيق افضل النتائج في العمل.