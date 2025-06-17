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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد وبني سويف.. نسبة النجاح 74,5 %و75.13%

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
قسم المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتى بني سويف و بورسعيد وسط ترقب من باقى المحافظات التى لم تظهر بها النتيجة حتى الآن.

بورسعيد

ويعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ويعلن عن الـ ١٠ الأوائل على محافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٥.

ومن المنتظر إعلان النتيجة فى مؤتمر صحفي الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ بديوان عام محافظة بورسعيد .

وعلمت صدى البلد ارتفاع نسبة النجاح بالفصل الدراسي الثاني عن الفصل الدراسي الأول وكذا ارتفاع نسب مجاميع الطلاب فى مجمل الفصلين الأول و الثاني. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد 

ومن جانبه اعتمد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025.

وبلغت نسبة النجاح  74,5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالبا وطالبة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية ، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 


اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%، وقد تقدم للامتحان 64 ألف و 995 للنظامي حضر منهم 53 ألف و 442طالباً للنظامي.

وتقدم لامتحان المنازل835 حضر منهم 706 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 74.8  % ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 88.2  % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى88 %

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الناجحين والأوائل، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وموجها تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام ، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم،خاصة و  أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري  وكيل الوزارة أن إدارة بني سويف  جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 92.7 % ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 86.4% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 71% ، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 67.7% ، وإدارة  الفشن في المركز الخامس بنسبة 65% ، وفي المركز السادس إدارة اهناسيا بنسبة 60.9  % وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 60.7%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 ،جرى عقدها في الفترة من 31 مايو 2025 حتى 4 يونيو الجاري، إذ تقدم للامتحانات أكثرمن  65.9ألف طالباً وطالبة أمام 321 لجنة على مستوى المحافظة بواقع: ( 73 لجنة بإدارة بني سويف تضم 15946 طالبا وطالبة ، 41 لجنة بالفشن تضم 7362 طالبا ، و44 لجنة بالواسطى تضم 10804 طالباً،و54 لجنة في ببا تضم 9422 طالباً ، و5839 طالبا في 30 لجنة بسمسطا ، و44 لجنة في اهناسيا تضم 8476 طالباً ، و35 لجنة تضم 8144 طالبا في ناصر).


 

الشهادة الاعدادية بورسعيد بني سويف

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