اليوم.. رجال أعمال ودبلوماسيون أوروبيون ببورسعيد للتعرف على الفرص الاستثمارية

يزور نيكولاوس زاعيميس، وزير مفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي، يرافقه وفد من الملحقين التجاريين لـ 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في إطار التعاون المشترك وتوطيد العلاقات في مختلف المجالات، والإطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة ببورسعيد في شتى المجالات خاصة التجارة والصناعة والسياحة واللوجستيات.

اليوم غرفة بورسعيد التجارية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة على الاتحاد الأوروبي

ويلتقي محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، مع الوزير المفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، لعرض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في بورسعيد في شتى المجالات خاصة التجارية والصناعية والسياحية واللوجستيات.

ومن جانبه، أكد محمد سعده على أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتعزيز وتنمية التعاون المشترك بين الدولة المصرية ومختلف دول العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، مما يعود بالايجاب على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية ببورسعيد حريصة على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ببورسعيد على كافة الأصعدة، لاستغلال ما تتمتع به من مزايا وفرص استثمارية واعدة لموقعها الجغرافي المتميز عند مدخل قناة السويس الذي تعبر منه 12% من حجم التجارة العالمية، فضلًا عن دعوة المستثمرين بالاتحاد الأوروبي للمساهمة والمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض بورسعيد.