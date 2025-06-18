حبشي لوفد الاتحاد الأوروبي: بورسعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم ، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، برئاسة الوزير المفوض نيوكلاس زايميس رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي، وعددٱ من الممثلين التجاريين و الاقتصاديين، في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز آفاق الشراكة مع الجهات والمؤسسات الخارجية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام ، و الأستاذ محمد سعدة السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، و رجال الأعمال والمستثمرين .

وقد بدأت مراسم الاستقبال، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية عقبه السلام الوطني للاتحاد الأوربي ، وخلال كلمته أعرب اللواء محب حبشي، عن فخره باستقبال بعثة الاتحاد الأوروبي، هذا الشريك الدولي الموثوق الذي يجمعنا به تعاونٌ مثمر وتاريخٌ طويل من العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء هذه المحافظة الباسلة .

محافظ بورسعيد يبحث مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي سبل التعاون في المشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة

وأكد اللواء محب حبشي، أن بورسعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرٱ أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية، قادت لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، عززت من ثقة المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين ، في قدرات الاقتصاد المصري ، وجعلت من بورسعيد محورٱ استثماريٱ ولوجستيٱ هامٱ، لافتٱ أن شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي شهدت منذ 2016 تطورٱ ملحوظٱ، تضمن تنفيذ بعض مشروعات تحسين البنية التحتية، بما انعكس بصورة إيجابية على حياة المواطن البورسعيدي.

ومن جانبه، توجه رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدٱ حرص الاتحاد الأوربي على تفويض الوفد لزيارة عدد من المحافظات المصرية، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية ، وذلك في إطار توسيع العلاقات و الشراكات بين مصر والاتحاد الأوربي ، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، متطرقٱ للحديث عن أهم الشراكات التي جرت بين الدولة المصرية و الاتحاد الأوربي خلال السنوات الماضية ، وأكد أن الهدف من الزيارة هو بحث آفاق جديدة للتعاون في ظل وجود شراكات مصرية أوربية قائمة في العديد من المجالات، منوهٱ أن الزيارة اليوم ستشمل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بشرق بورسعيد و ذلك خلال زيارتهم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، وأعرب أعضاء الوفد الأوروبي عن سعادتهم بزيارة بورسعيد ، وإعجابهم بالمقومات التنموية التي تم عرضها، مؤكدين حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.



وتناول اللقاء ، استعراض الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز للمحافظة، وتنوع مواردها الطبيعية، والبنية التحتية الحديثة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات.



كما تم استعراض أهم المقومات التي تجعل من بورسعيد وجهة واعدة للاستثمار، وما تتمتع به من مقومات اقتصادية متنوعة تتيح لها فرصًا واعدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تحدث المحافظ عن أبرز مشروعات التعاون التي تمت مع الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير حي الضواحي و تحسين البنية التحتية به، و ايضا مشروعات رفع كفاءة وصيانة المدارس و مراكز الشباب، وأعرب المحافظ في هذا السياق عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بما يخدم التنمية بالمحافظة .

وخلال اللقاء، عرض المحافظ المقومات الصناعية و السياحية ببورسعيد، وأهمية موقعها الاستراتيجي المحوري حيث تتميز بقربها من محور قناة السويس، واحتضانها عددًا من المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، كما تضم المدينة عددًا من المناطق الصناعية النشطة التي تحتضن العديد من المصانع في جميع المجالات ، بجانب استعراض التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام المشروعات الجادة التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.





وشهد اللقاء، مناقشات واسعة حول آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث عرض اللواء محب حبشي عددٱ من المشروعات المستقبلية التي سوف تشهدها المحافظة ، معربٱ عن ترحيبه الكبير بالشراكات مع الاتحاد الأوربي في المشروعات السياحية و الاستثمارية بالمحافظة ومنها مشروع تطوير البيت الايطالي و تحويل القنصلية الايطالية لمستشفى، فضلا عن استعراض إمكانية الشراكة في إقامة محطة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية لخدمة المصانع ، و الحديث حول مشروعات التعاون المقترحة في ميناء شرق و غرب بورسعيد و ايضٱ مشروعات معالجة المخلفات الصلبة وعدد من أوجه التعاون المشتركة .

وقد أعرب الوفد الأجنبي عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ، و اهدى السيد اللواء محب حبشي درع المحافظة لرئيس البعثة ، لتوطيد العلاقات بين الجانبين .



وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الاتحاد الأوروبي بتوسيع شراكاته في المنطقة، واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي، خاصة تلك التي تمتلك إمكانات استثمارية واعدة كمحافظة بورسعيد .