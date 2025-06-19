مكتبة مصر العامة فى بورسعيد تبدأ تفعيل الإعارة الجماعية كخدمة ثقافية

أعلنت مكتبة مصر العامة فى بورسعيد برئاسة ممدوح التابعي، عن بدء تفعيل خدمة الإعارة الجماعية كخدمة ثقافية تعاونية تتفرد بها مكتبة مصر العامة، لكافة الجهات والمؤسسات بمقابل ١٠٠ج سنوياً

جتء ذلك في إطار خطة الدولة لإعادة بناء المواطن المصري وبناء على توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد - رئيس مجلس امناء مكتبة مصر العامة

كيفية و خطوات الاشتراك

وعن كيفية و خطوات الاشتراك يتم التوجّه لقسم الإعارة بمكتبة مصر العامة وتقديم (صورتين شخصية - صورة بطاقة الرقم القومي - الاستمارة المعتمدة للتفويض من جهة العمل ) وسوف يتم تسليم أول 100 كتاب للأشخاص





بدء تفعيل خدمة الإعارة الجماعية كخدمة ثقافية تعاونية داخل مكتبة مصر العامة ببورسعيد

وتساهم هذه المباردة في نشر الثقافة والمعرفة داخل بيئة العمل أو التعليم كما تخلق مساحة للقراءة والتعلم المستمر . و تدعم رؤية مكتبة مصر العامة في جعل الكتاب في متناول الجميع. وتشمل المبادرة على كافة انواع الكتب مثل كتب (أطفال – روايات – علوم – تاريخ – تنمية بشرية.. وغيرهم).

ويتم استقبال طلبات اعارة الكتب يوميًا من 10 صباحًا لـ 9 مساءً (ما عدا يوم الأثنين)، وذلك بمقر المكتبة في شارع ٣ / ٧ خلف حديقة المنتزه ويمكنك استعارة حتى 100 كتاب دفعة واحدة لمدة شهر كامل، و بعد شهر يمكن استبدال الكتب بمجموعة جديدة .