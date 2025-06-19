تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد.. رئيس حي الزهور يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، بإشراف سامي حسين مساعد رئيس الحي ، مدير إدارة الإشغالات ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق كانت بمنطقة المروى وشارع العاشر من رمضان الواقعين في نطاق الحي.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

و أسفرت الحملة، عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين ،حيث تم مصادرة عدد من الإشغالات، وتم التنبيه على الجميع بالتزام المساحات المخصصة لهم .

رئيس حي الزهور يترأس حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع العاشر من رمضان ومنطقة المروة

وأكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين، بإزالة الإشغالات والمخالفات، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات، ورصيف خالي من اي معوقات، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.