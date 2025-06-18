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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة الاتحاد الأوروبي.. غرفة بورسعيد التجارية تُنظم مؤتمر "الفرص الاستثمارية"

بورسعيد تعرض على مسؤلي ١١ دولة أوربية "الفرص الاستثمارية
بورسعيد تعرض على مسؤلي ١١ دولة أوربية "الفرص الاستثمارية
محمد الغزاوى

نظمت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، مؤتمرًا، مساء اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بمقر الغرفة، تحت عنوان: "الفرص الاستثمارية في بورسعيد"، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد نيكولاوس زاعيميس، وزير مفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي، يرافقه وفد يضم 11 من الملحقين التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي، ومنها: النمسا، وفلندا، بولندا، هولندا، ايطاليا، ألمانيا، وسلوفاكيا، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ولفيف من أصحاب الأعمال والمستثمرين والمجتمع التجاري في بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

ورحب محمد سعده، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، برئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له من الملحقين التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في شتى المجالات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأكد"سعده"، خلال عرضه الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض بورسعيد، على أن بورسعيد تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتكون أهم المناطق الاقتصادية في مصر لما تتميز به من موقع فريد على قمة أفريقيا والبوابة الشمالية لأهم شريان ملاحي عالمي (قناة السويس) الذي يعبر منه 12% من حجم التجارة العالمية، وعلى البحر المتوسط، مما يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والصناعة واللوجستيات، كما يمكن استغلال اتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات التجارة البيئية واتفاقية "الكوميسا" للتصدير لدول "الكوميسا" والقارة الإفريقية والدول العربية، فضلًا عن الصناعات الواعدة بالمناطق الصناعية المختلفة ببورسعيد، كما أنها بلد سياحية واعدة لموقعها المميز مما يؤهلها لتتمتع بفرص استثمارية جاذبة.

بورسعيد تعرض على مسؤلي ١١ دولة أوربية "الفرص الاستثمارية"

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تتركز في مجالات الصناعة واللوجستيات والسياحة والتجارة والترانزيت وإعادة التصدير، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في منطقة شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة السياحية غرب بورسعيد.

وأعرب في نهاية كلمته عن تطلعه لدعوة المستثمرين بالاتحاد الأوروبي للمساهمة والمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض بورسعيد.


ومن جانبه، وجه السيد نيكولاوس زاعيميس، وزير مفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على حُسن الاستقبال والترحيب والضيافة، مؤكدًا على حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع العلاقات والشراكات بين مصر والاتحاد الأوربي، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، مستعرضًا  الشراكات التي جرت بين الدولة المصرية والاتحاد الأوربي خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هدف الزيارة بحث آفاق جديدة للتعاون في ظل وجود شراكات مصرية أوربية قائمة في العديد من المجالات، مع ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لذلك.

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن لديها نخبة هائلة من رجال الأعمال وخبرات كبيرة في كل المجالات، معربا عن أمله في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المجالات التي تم طرحها خلال الزيارة، متطرقًا لمشروعات البنية التحتية التي شارك بها الاتحاد الأوروبي في بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على جهودها في تنظيم المؤتمر ونجاح الزيارة.

وتطرق المؤتمر للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض بورسعيد وما تتميز به من إمكانات وبيئة جاذبة للاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، كما قدم رئيس الغرفة درع الغرفة إلى كل من محافظ بورسعيد، ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي.

بورسعيد محافظ بورسعيد الغرفة التجارية الفرص الاستثمارية الاستثمار

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