رئيس فرع رعاية بورسعيد الصحية يتابع العمل بمستشفى الزهور ميدانيا.. صور

أجرى الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية بمستشفى الزهور، بحضور الدكتور محمد محسن، مدير المستشفى، وعدد من مديري الإدارات الفنية والإدارية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وخلال الجولة، تم المرور على قسم الأشعة المقطعية، والعيادات الخارجية، والصيدلية، إلى جانب مراجعة معدلات التردد على قسم الطوارئ ضمن مؤشرات التشغيل اليومية، وذلك للوقوف على مدى الاستجابة الفعلية للاحتياجات العاجلة للمرضى، وسرعة تقديم الخدمة دون تأخير.

مرور ميداني لمدير رعاية بورسعيد الصحية بمستشفى الزهور يتابع مؤشرات الأداء ويوجه بدعم جودة الرعاية الطارئة

ووجّه الدكتور أحمد حسن بضرورة استمرار الرصد اليومي لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وضمان توافرها بشكل استباقي، مع التأكيد على تكثيف المرور الفني على جميع الأقسام، والاهتمام برضا المنتفعين، والاستماع الجاد لملاحظاتهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على ضمان التشغيل الفعّال والآمن للمستشفيات، وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية، خاصة في الأقسام الحيوية مثل الطوارئ، والأشعة، والصيدلة