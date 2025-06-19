رئيس جامعة بورسعيد: نعد للشراكة مع الجامعات اليابانية

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الدكتورة شيرين دسوقي، عميد كلية التربية، وأعضاء البعثة التدريبية التي شاركت في التدريب على دبلومة التوكاتسو باليابان.

ضمت البعثة الدكتور محمد حال، مدرس المناهج وطرق التدريس، والدكتورة دينا خفاجي، مدرس التربية الخاصة، والدكتور حسام محمد، مدرس الصحة النفسية.

رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على إنشاء دبلومة التوكاتسو بكلية التربية

واستمع رئيس جامعة بورسعيد لعرض من أعضاء البعثة التدريبية بخصوص إنشاء دبلومة التوكاتسو بكلية التربية بجامعة بورسعيد، وكيفية تعميق الشراكة مع الجامعات اليابانية، واستحداث برامج جديدة ذات طابع دولي في مجال التربية.

جدير بالذكر أن استحداث دبلومة التوكاتسو بالجامعات المصرية يعد توجها تتبناه الدولة بالشراكة مع اليابان لتخريج معلم قادر على القيام بدوره في المدارس المصرية اليابانية، حيث تخطط الدولة لإنشاء المزيد من المدارس المصرية اليابانية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتوظيف التوكاتسو فكرا وتطبيقاً بجميع المدارس، بما فيها المدارس الحكومية.



وأكد رئيس جامعة بورسعيد أنه يتم توفير جميع سبل الدعم اللازم لإنشاء مثل تلك البرامج ذات الطابع الدولي للنهوض بمستوى التعليم وإعطاء جامعة بورسعيد دورا رياديا، حيث تعتبر من أوائل الجامعات التي يتم إنشاء هذا البرنامج فيها.