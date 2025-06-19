بورسعيد.. ضبط كميات من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر بحى الضواحي

واصل رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجار الداخلية فى محافظة بورسعيد شن حملات مكبرة لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والتصدى لمحاولات الغش التجارى بكافة صوره.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أركا حرب محب حبشى محافظ بورسعيد و تعليمات وإشراف محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

حملات على الأسواق

أشرف على تنفيذ الحملات أحمد العربى مدير إدارة الرقابة التموينية ومحمد السحراوى رئيس الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين بقيادة أحمد تامر زين العابدين وكيل قسم شرطة مباحث التموين ببورسعيد و سماح فايد رئيس الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة .



وتمكنت الحملة من ضبط 10كرتونه بداخلها لانشون بيف تحتوى الكرتونه على 10 قالب زنه القالب 2 كجم تقريباً بإجمالى وزن 200 كجم بدون أى فواتير تدل على مصدره مخالفاً لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 والخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية

