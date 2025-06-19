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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات ليليلة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات بضواحي بورسعيد

في المواعيد المحددة لها بحي الضواحي العزبي تقود حملات ليليلة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات
في المواعيد المحددة لها بحي الضواحي العزبي تقود حملات ليليلة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات
محمد الغزاوى

قادت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي في محافظة بورسعيد حملة ليلية في إطار تنفيذ حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالالتزام التام بمتابعة هذه الإجراءات لتوفير الطاقة.

  ومن هذه الاجراءات الإلتزام بمتابعة غلق المحال التجارية العامة  في المواعيد المقررة لها.  

جاءت الحملة وفقاً لتعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالمتابعة الميدانية  لتنفيذ قرارات الغلق والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق رافقها الأجهزة التنفيذية بالحي المختصة منها الكهرباء والاشغالات وشؤن البيئة.

في المواعيد المحددة لها  بحي الضواحي العزبي تقود حملات ليليلة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات 

حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمه قرارات ومنها

غلق المحال التجارية  في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمد الإغلاق حتى الساعة 12 منتصف الليل.

 أما الكافيهات والمطاعم فيسمح لها بالعمل حتى الساعة 12 مساء ويمد الإغلاق حتى الساعة 1 صباحا في يومي الخميس والجمعة فقط

وأهابت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحى  بالمواطنين أصحاب المحلات التجارية  بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة بخصوص هذا الشأن لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

بورسعيد حي الضواحي محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد غلق المحال

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