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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام بورسعيد يترأس لجنة التحكيم الخاصة باختيار المتقدمين لاختبارات مركز سقارة

لجنة التحكيم الخاصة باختيار المتقدمين لاختبارات مركز سقارة
لجنة التحكيم الخاصة باختيار المتقدمين لاختبارات مركز سقارة
محمد الغزاوى

ترأس اللواء  عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، لجنة التحكيم الخاصة باختيار المتقدمين لاختبارات مركز سقارة ضمن الدورات المتعلقة بالمسار الوظيفي.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مركز التنمية المحلية بسقارة الذراع التدريبي لوزارة التنمية المحلية ومحافظة بورسعيد، وفي ضوء تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وتحت رعاية اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد.

وشارك في أعمال اللجنة مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وفريق وحدة توكيد الجودة ومسؤولو التدريب بالمحافظة.

سكرتير عام بورسعيد يترأس لجنة التحكيم الخاصة باختيار المتقدمين لاختبارات مركز سقارة ضمن الدورات المتعلقة بالمسار الوظيفي

وشهدت محافظة بورسعيد تقدم عدد من العاملين بديوان عام المحافظة، والأحياء، ومدينة بورفؤاد، للاختبارات، وذلك بناءً على الشروط التي أعلنها مركز سقارة مسبقًا، والتي تضمنت اجتياز مرحلة أولى من التقييم عبر امتحانات إلكترونية تم إعدادها وتنفيذها بالتعاون بين وحدة التدريب بإدارة الموارد البشرية، ومركز التدريب الإداري بالمحافظة

وتم اختيار المتقدمين الذين حصلوا على أعلى الدرجات في هذه المرحلة، بما يؤهلهم للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اختبارات مركز سقارة، والتي تمثل التصفية النهائية للمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة بالمسار الوظيفي، طبقًا للمواعيد المعتمدة في الخطة التدريبية السنوية.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار الدورات التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة هذا العام، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات الإدارية، وتشمل دورة إعداد مدير عام، ودورة إعداد مدير إدارة مركزية، دورة إعداد رئيس حي أو مدينة، دورة القيادات النسائية المؤهلة للعمل الميداني

وتُعد هذه الدورات جزءًا من خطة تدريبية متكاملة تم إرسالها من مركز سقارة إلى جميع المحافظات، وتُنفذ وفقًا لمعايير دقيقة لضمان اختيار أفضل العناصر القيادية. ويأتي هذا التعاون ليعكس الحرص المشترك بين مركز سقارة ومحافظة بورسعيد على دعم الكفاءات والكوادر البشرية، وتطوير مهاراتهم القيادية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بورسعيد السكرتير العام المسار الوظيفي مركز سقارة محافظة بورسعيد

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