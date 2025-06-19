قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة
النقل البرى: فتح باب التعيين لسائقي تاكسي العاصمة براتب 7 آلاف جنيه
بنسبة نجاح 76.8%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية2025
التعليم : امتحانات الثانوية العامة بلجان المتفوقين والمكفوفين هادئة ومنضبطة اليوم
قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
بصراحة وجُرأة.. محمود عامر يُوجّه رسالة مُؤثرة لصنّاع الدراما والسينما: «طلب الشغل مش عيب»|خاص
متحدث الزمالك يعلن اتخاذ خطوات وقرارات تسعد الجماهير قريبا
ذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنه
رضعت ابني حتى 8 سنوات .. أم بريطانية ترد على هجوم كارين ميلين
للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة بورسعيد تحقق المرتبة 884 عالميًا في التصنيف العالمي US News

جامعة بورسعيد
جامعة بورسعيد
أ ش أ

 احتلت جامعة بورسعيد على مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي US News، ونجحت في تحقيق قفزة عالمية بالتربع على المرتبة 884 عالميًا مقارنة بالعام الماضي والذي حققت فيه المرتبة 1150، فيما احتلت المرتبة 17 على مستوى الجامعات المصرية هذا العام أيضا.


ومن جانبه هنأ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الاستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الانجاز، كما قدم رئيس الجامعه التهاني لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين ومنتسبي الجامعة.


وبدورها، أكدت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة راوية رزق، على المجهود المبذول من الجامعة في النهوض بالبحث العلمي موجهة الشكر الى فريق عمل التصنيف بالجامعة، الاستاذ الدكتور صالح زرمبة والاستاذ الدكتور هبة سليمان استشاريي التصنيف والدكتور عامر شحاته مقرر التصنيف.


وأضافت أن تصنيف اليو اس يعتمد على عده معايير هي: النشر العلمي والتأثير البحثي والاستشهادات والتعاون الدولي في مجال البحث والسمعة الأكاديمية ، ونسبة الأبحاث ذات التأثير العالي والذي يقيس نسبة الأبحاث التي تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادًا والسمعة الإقليمية وجودة البرامج الذي يقيس جودة البرامج الدراسية.


وشهد هذا العام تربع 21 جامعة من الجامعات المصرية من ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، مقارنة بالعالم الماضي الذي شهد 15 جامعة فقط من جامعات مصر في الترتيب العالمي.

جامعة بورسعيد التصنيف العالمي US News قفزة عالمية الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة الغربية

تفقد أعمال الحماية من السيول

حماية الوادي والطرق الرئيسية.. جولة ميدانية على سدود السيول بجنوب سيناء

جانب من الجولة

وزير الثقافة: لدينا 500 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية ونسعى لتحويلها لمنارات حضارية

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد