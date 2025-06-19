جامعة بورسعيد تحقق المرتبة 884 عالميًا في التصنيف العالمي US News

احتلت جامعة بورسعيد على مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي US News، ونجحت في تحقيق قفزة عالمية بالتربع على المرتبة 884 عالميًا مقارنة بالعام الماضي والذي حققت فيه المرتبة 1150، فيما احتلت المرتبة 17 على مستوى الجامعات المصرية هذا العام أيضا.



ومن جانبه هنأ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الاستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الانجاز، كما قدم رئيس الجامعه التهاني لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين ومنتسبي الجامعة.



وبدورها، أكدت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة راوية رزق، على المجهود المبذول من الجامعة في النهوض بالبحث العلمي موجهة الشكر الى فريق عمل التصنيف بالجامعة، الاستاذ الدكتور صالح زرمبة والاستاذ الدكتور هبة سليمان استشاريي التصنيف والدكتور عامر شحاته مقرر التصنيف.



وأضافت أن تصنيف اليو اس يعتمد على عده معايير هي: النشر العلمي والتأثير البحثي والاستشهادات والتعاون الدولي في مجال البحث والسمعة الأكاديمية ، ونسبة الأبحاث ذات التأثير العالي والذي يقيس نسبة الأبحاث التي تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادًا والسمعة الإقليمية وجودة البرامج الذي يقيس جودة البرامج الدراسية.



وشهد هذا العام تربع 21 جامعة من الجامعات المصرية من ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، مقارنة بالعالم الماضي الذي شهد 15 جامعة فقط من جامعات مصر في الترتيب العالمي.