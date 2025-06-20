بورسعيد.. زيادة أسرة العناية المركزة وبدء التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أول جلسة للمجلس الإقليمي الصحي للمحافظة، والذي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تنسيق الجهود وتحديد الأولويات الصحية المحلية والتعامل بفعالية مع التحديات التي تواجه المنظومة الصحية داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والنائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وممثلي الجهات الصحية بمحافظة بورسعيد وأعضاء المجلس.

ويعد الاجتماع انطلاقٱ من رؤية الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي ظل ما يشهده القطاع الصحي في محافظة بورسعيد من تطورات وتحديات متزايدة، وفي ضوء توجهات وزارة الصحة والسكان نحو تعزيز الحوكمة الصحية على المستوى المحلي.

في بداية الجلسة؛ أكد اللواء محب حبشي على تقديره الكامل للتعاون المستمر مع نواب بورسعيد، موجهٱ الشكر للسادة النواب على جهودهم المثمرة في مختلف المجالات وتحديدٱ دورهم في اقتراح و تشكيل المجلس الإقليمي الصحي، وأكد سيادته على تقديم كامل الدعم لأية خدمات تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الطبية والصحية، مستمعا لآراء ومقترحات السادة أعضاء المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة وسبل استكمال المنظومة الصحية المطورة، معربٱ عن سعادته البالغة بالتعاون والمناقشات الثرية التي شهدتها فعاليات أول جلسة.



محافظ بورسعيد يترأس أول اجتماع للتشكيل المقترح للمجلس الإقليمي الصحي للمحافظة

من جانبه؛ توجه الدكتور محمود حسين بالشكر للسيد المحافظ على دعمه لتأسيس المجلس، مؤكدٱ أن المجلس الإقليمي الصحي كان ثمار جهود مكثفة من نواب بورسعيد، حرصٱ منهم على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الصحي ببورسعيد وإيجاد الحلول الممكنة التي تكفل جودة الرعاية الصحية للمواطنين ، مشيرٱ أن توجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ساهم في حل الكثير من مشكلات الصحة بالمحافظة، لافتٱ إلى أنه جرى عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي الصحة ببورسعيد لتحديد خطوات تشكيل المجلس وأهدافه والوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الصحة ببورسعيد.

من جانبها، تحدثت النائبة أمل عصفور عن أهمية تشكيل المجلس وتحديد اختصاصات أعضاءه ، كونه يلعب دورٱ في تسوية الخلافات وسرعة إنهاء المشكلات على أرض الواقع، متطرقة للحديث عن أهمية الإسراع في انضمام مؤسسات القطاع الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل و معالجة مشكلاته باعتبارها المرحلة الثانية من مراحل التطوير في منظومة الصحة .

وفي سياق متصل، توجه النائب أحمد فرغلي بالشكر للسيد المحافظ على استجابته السريعة لمشكلات المواطنين و تحديدٱ جولاته الميدانية للتعرف على مشكلات البنية التحتية بحي الزهور، كما توجه بالشكر للدكتور محمود حسين على سعيه المستمر لتشكيل المجلس، مؤكدا أن المجلس الإقليمي الصحي يهدف بشكل اساسي إلى سرعة التنسيق بين الجهات الصحية و مواجهة التحديات التي تشهدها المنظومة الصحية حاليٱ.

شهد اللقاء، مناقشات واسعة حول آليات حل عدد من المشكلات بالمنظومة الصحية ببورسعيد والتي تأتي استجابة لشكاوي المواطنين ، ومنها وجود عجز في أسرة الرعاية، عدم توافر بعض الأدوية، افتقار التنسيق الإداري بين بعض المؤسسات الصحية ، وجاءت أبرز توصيات الجلسة الأولى للمجلس الإقليمي الصحي، التأكيد على افتتاح مستشفى الجامعة مطلع أغسطس القادم، والتي تمثل إضافة كبرى لمنظومة الصحة ببورسعيد، و مناقشة آليات زيادة أعداد أسرة الرعاية، وبحث حلول زيادة أعداد الأطقم الطبية بالمستشفيات، وتوفير دعم طبي لأقسام الغسيل الكلوي بالمحافظة، ومناقشة تذليل معوقات تدريب أطباء الامتياز و خريجي التمريض من المدارس والكليات ووجه المحافظ بعمل دراسة تفصيلية بالمصاعب و التحديات التي تواجه القطاع الصحي مع تحديد رؤية واضحة للتغلب عليها تمهيدٱ لعقد لقاء مع الجهات والوزرات المعنية لعرضها، كما وجه سيادته بعقد مؤتمر بعد أسبوعين لمناقشة مشكلات تأخير الاعتماد والجودة بالنسبة لمؤسسات القطاع الصحي الخاصة.

ويرأس المجلس محافظ بورسعيد ويضم في عضويته كلا من: السكرتير العام للمحافظة، عميد كلية الطب بالمحافظة، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، مدير عام الشئون الصحية، مدير فرع هيئه التأمين الشامل، مدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد، مدير فرع هيئة الإسعاف، مدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد ، عميد كلية التمريض، مدير المعهد الفني الصحي، أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة بالمحافظة، ويعين المحافظ نائبا للرئيس ذو خلفية طبية مع تعيين أمين عام المجلس، وعضوين من المجالس النيابية، ويعقد المجلس جلساته شهريًا ويجوز لرئيس المجلس عقد جلسات طارئة في حالة وجود موضوعات تمثل أهمية قصوى يحددها رئيس المجلس.



ويعد هذا التشكيل أحد المحاور الأساسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها في بورسعيد كأول محافظة تطبق هذا النظام الجديد، حيث تعد من مهام ومسئوليات المجلس الإقليمي الصحي، وضع الاستراتيجية التنفيذية للقطاع العام والخاص بالمحافظة في ظل رؤية متكاملة يتكاتف فيها كافة الأطراف والوقوف على الإجراءات الصحية اللازمة، ودراسة الظروف الصحية للمحافظة للوقوف على الاحتياجات الصحية للمواطنين مع تحديد أوجه وأماكن القوة والضعف والفرص والمخاطر للنظام الصحي للمحافظة، وضع السياسات والإجراءات الملائمة للرعاية الصحية بالمحافظة وخدماتها في حدود الموارد المتاحة، وضع خطة تنفيذية سنوية لتكامل خدمات القطاعين العام والخاص.

مع دراسة ومتابعة ومناقشة تقارير المتابعة للخطة مع تحديد أولويات التنفيذ لضمان استدامة الخدمات الصحية، وتحقيق التنسيق الكامل في أداء الخدمة الطبية للمواطن البورسعيدي بأعلى جودة والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وإنشاء غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة لديها كافة البيانات بالوضع الراهن للتسهيل على المواطنين وإتاحة المكان المناسب لتلقي الخدمات المناسبة.