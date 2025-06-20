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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تستعد لاستضافة أولمبياد الشركات الـ 58

بورسعيد تستعد لاستضافة بطولة الشركات فى نسختها ٥٨
بورسعيد تستعد لاستضافة بطولة الشركات فى نسختها ٥٨
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد الاجتماع التحضيري الاول لاستضافة اولمبياد الشركات الـ 58 والتي ينظمها الاتحاد العام الرياضي للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة على ارض محافظة بورسعيد يوم 5 سبتمبر القادم وتستمر حتي يوم 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

بورسعيد تستعد لاستضافة بطولة الشركات فى نسختها ٥٨ 

ترأس الاجتماع المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد بحضور يحيي البنا نائب سكرتير منطقة وجه قبلي ومدير حفل الافتتاح ، محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة ببورسعيد وعبد الفتاح حافظ سكرتير منطقة القناة وسيناء وهشام العيسوي رئيس اللجنة الإعلامية وهشام الخضري رئيس لجنة التسكين ، صلاح الدمرداش رئيس لجنة الفنون ، د. محمود حسن مدير الصالة الرياضية و محمود سرحان مسئول الأنشطة بالمدينة الرياضية و احمد عليوه مدير الإدارة المالية بالاتحاد.

نقل المستشار إسماعيل عبد الحكم سكرتير عام الاتحاد تحيات المحاسب محمد هارون رئيس الاتحاد الي اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد علي تعاونه مع الاتحاد في توفير كافة الإمكانيات لنجاح البطولة التي يحرص الاتحاد علي إقامتها سنويا ببورسعيد وكذلك تعاون مديرية الشباب والرياضة  من توفير كافة الملاعب والصالات التي سوف تستضيف البطولة و تجهيزها لاقامة المباريات وسرعة إنهاء كافة الموافقات الأمنية حيث يشهد الاسبوع الاول من البطولة عدد من المسابقات في كرة اليد والطائرة للصالات والشاطئية والمسابقة الثقافية ، الملاكمة ،كمال الاجسام ورفع الأثقال والجوالة وتحديد صالات المدينة الرياضية و الحرية للمعاقين ومركز شباب بورفؤاد و بمركز شباب الاستاد والمعسكر الدولي للكشافة وملاعب جامعة بورسعيد.

واكد سكرتير عام الاتحاد أن الاسبوع الثاني سوف يشهد مسابقات كرة القدم الخماسية ، كرة السلة ، تنس الطاولة ، التنس الارضي ، البلياردو الفرنسي والأمريكي ، الدراجات و التايكوندو، بينما تستضيف ملاعب الإسماعيلية بطولات كرة القدم للملاعب والرماية والسباحة الطويلة.

كما تم الاتفاق علي إقامة مسابقات الفنون الشعبية والمسابقة الثقافية بمكتبة مصر العامة.

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