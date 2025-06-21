محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الأكاديمية مؤكدًا تقديره للدور المحوري للأكاديمية في دعم العملية التعليمية وإعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون بين المحافظة والأكاديمية خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في ظل توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتقدمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته بزيارة بورسعيد ،ومؤكدًا حرص الأكاديمية على تعميق التعاون مع المحافظة بما يخدم جهود التنمية المستدامة، ويدعم مسيرة التعليم والتدريب المتميز.