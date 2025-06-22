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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

مصرع وإصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد
مصرع وإصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث بإصابات خطيرة ، فجر اليوم الأحد ، نتيحة لوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة -تاكسي-ونقل ثقيل أمام مساكن النورس بحي الجنوب في محافظة بورسعيد.

ورد بلاغ إلى اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أمام مساكن النورس الواقعة في حي الجنوب ،حيث تصادمت سيارتين إحداها أجرة تاكسي والأخرى نقل ثقيل .

أسفر الحادث عن مصرع شخصين في العقد الرابع من عمرهما ،واصابة شخص آخر في العقد الثالث من عمره بإصابات بالغة الخطورة ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى النصر و السلام ببورسعيد.

وصل مستشفى النصر التخصصي إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل سعد سعد السيد جلال ٣٨سنة وباسم محمد عطية ٤٠سنة ،جثتين هامدتين ، وتم وضعهما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

مصرع وإصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

واستقبل مستشفى السلام إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ،  المصاب رامى محمد عطية٣٠سنة ، وتبين بعد الفحص الطبي إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة والحالة العامة سيئة.

ومن جانبه وجه اللواء تامر السمري ، بإتخاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ،وتحرير المحضر اللازم بالحادث .

بورسعيد جنوب بورسعيد انقلاب سيارة التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية

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