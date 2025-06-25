بـ 244 درجة كمرحلة أولى.. محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق الثانوى العام

اعتمد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمجموع 244 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 244درجة

وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، وخاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة.

كان اللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الفصل الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85 % من إجمالي المتقدمين للامتحانات.