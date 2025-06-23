اجتمع الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد باللجنة التنسيقية العليا للتصنيف فى حضور د. صالح زورمة مدير التصنيف بالجامعة وفريق التصنيف ود. محمد كامل المشرف على المشروعات البيئية و مشرفي قطاعات الجامعة و فريق العلاقات الدولية و فريق نظم و تكنولوجيا المعلومات ومدير التدريب بالجامعة.



وتم خلال الاجتماع استعراض التصنيفات الدولية المختلفة و متطلبات كل تصنيف و التنسيق و التكامل بين الفرق المختلفة و دور كل منها في سبيل الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة.



وتناقش رئيس جامعة بورسعيد مع الأعضاء الجدد في فريق التصنيف بالجامعة و استمع إلى رؤاهم وخبراتهم السابقة وكيفية الاستفادة منها في الارتقاء بتصنيف الجامعة في مختلف الاتجاهات.



رئيس جامعة بورسعيد يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للتصنيف ويثنى على دورها لحصول الجامعة لمراكز متقدمة فى تصنفى " وU.S. News & World Report وتصنيف التايمز 2025

واستمع رئيس جامعة بورسعيد للتطوير الحالي في منظومة التحول الرقمي بالجامعة والتي من المتوقع أن يكون لها مردود كبير على تصنيف الجامعة.



وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع وحدات الجامعة، والعمل بروح الفريق الواحد، ووضع التصنيف كأولوية خلال الفترة المقبلة.



وفى نهاية الاجتماع قدم رئيس الجامعة الشكر والتقديرعلى الجهد الكبير المبذول من فريق التصنيف بالجامعة و قطاعات الجامعة الثلاث و فريق التعاون الدولي وفريق نظم و تكنولوجيا المعلومات ومدير التدريب بالجامعة والذي اسهم جهدهم الى الوصول لهذة المراكز المتقدمة للجامعة فى التصنيفات العالمية المختلفة.

