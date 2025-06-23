المحافظ يوجه بالمرور الدوري بطول شاطئ بورسعيد لرصد أي حالة غرق أو طوارئ .. صور

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،في إطار الحرص على سلامة المواطنين والمصطافين بتكثيف جهود رجال الإنقاذ علي الشاطئ وأعمال المتابعة المستمرة والمرور الدوري بطول شاطئ بورسعيد وذلك لرصد أي حالة غرق او طوارئ والتعامل السريع معها خاصة في ظل ارتفاع الأمواج وزيادة الإقبال على الشاطئ من مختلف المحافظات المجاورة.

وشهد اليوم استمرار التواجد ميداني المكثف على كافة منصات الإنقاذ، ومتابعة جاهزية المنقذين إلى جانب رفع الأعلام التحذيرية أعلى أبراج المراقبة لتنبيه المصطافين بحالة البحر.

وتؤكد الأجهزة المعنية على ضرورة اليقظة الدائمة من جميع فرق الإنقاذ ومتابعة المصطافين خاصة ممن يبتعدون لمسافات داخل البحر والعمل علي الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والحرص على التواجد المكثف في النقاط الأكثر ازدحامًا.

محافظ بورسعيد تكثيف جهود رجال الإنقاذ على شاطئ

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة المحافظة لتوفير أقصى درجات الأمان لرواد شاطئ بورسعيد ومنع تكرار حوادث الغرق مع استمرار جهود فرق الإنقاذ على مدار اليوم.