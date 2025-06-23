ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت في بورسعيد

واصلت إدارة تموين شرق بورسعيد أداء دورها الحيوى فى حماية حقوق المواطنين من خلال ضرباتها التموينية استكمالاً للجهود الرقابية التى تبذلها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أ.ح مُحب حبشى محافظ بورسعيد وتوجيهات محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

حملة تمشيط للأسواق تسفر عن ضبط مواد غذائية متنوعه منتهية الصلاحية

كان عصام عبد الستار مدير إدارة شرق قاد حملة رافقته خلالها نانسى البياع رئيس الرقابة وسماح رضوان وداليا قنديل كبار مفتشين الإدارة .

وتمكنت رقابة بورسعيد التموينية بإدارة تموين شرق من ضبط سوبر ماركت لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية تباع للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك من ( سناكس - وخلطات توابل - وطحينة - مربى - عسل أسود -صلصة وغيرها من المنتجات الغذائية - ما يشكل خطر التسمم جراء إنتهاء صلاحيتها.

