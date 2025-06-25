إحالة 4 مسؤلين بمحافظة بورسعيد للتحقيق

أعلن اللواء عمرو فكري محافظ بورسعيد، السكرتير العام لـ محافظة بورسعيد، احالة 4 مسئولين للتحقيق، وذلك لعدم التزامهم بحضور المجلس التنفيذي للمحافظة، والمنعقد في تمام العاشرة صباحا بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا.



بدأ اللواء عمرو فكري الاجتماع بابلاغ محافظ بورسعيد رئيس المجلس التنفيذي بتحويل 4 مسئولين للتحقيق قائلا: في بداية الجلسة يا فندم الكل حضور وفي 4 اعتذارات تم احالتهم للتحقيق يا فندم.

احالة 4 مسئولين للتحقيق لتغيبهم عن المجلس التنفيذي ببورسعيد



واستهل محافظ بورسعيد الجلسة بتهنئة الحضور بالعام الهجري الجديد، وكذلك تحدث عن 30 يونيو، وما تحقق خلالها من انقاذ للدولة، وكذلك ما تحقق بعدها من انجازات.