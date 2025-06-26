محافظ بورسعيد يفتتح مشروع الكاميرات الجديدة لدعم المنظومة الأمنية بإجمالي 76 كاميرا مراقبة

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم ،مشروع الكاميرات الجديدة بالمحافظة، والذي يتضمن تركيب 76 كاميرا مراقبة حديثة موزعة في شوارع وميادين المحافظة في إطار تعزيز المنظومة الأمنية ورفع كفاءة متابعة الحركة المرورية

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء سامي الجرف مفوض المخابرات العامه، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بديوان عام المحافظة.

حبشي يوجه بسرعة استكمال الربط التقني وأعمال الصيانة لمنظومة الكاميرات القديمة

وخلال الافتتاح، وجه محافظ بورسعيد شركة التعاقد المسؤولة عن تنفيذ المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير والربط التقني لمنظومة الكاميرات القديمة، لضمان التكامل مع الكاميرات الجديدة وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في مراقبة وتأمين المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الذكية ببورسعيد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.