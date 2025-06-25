قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائي البنك الأهلي
الجيش الأردني: تعاملنا مع 156 مسيّرة و132 صاروخًا خلال 12 يومًا من المواجهة الإيرانية الإسرائيلية
صن داونز يتعادل مع فلومينينسي ويودّع كأس العالم للأندية
بوروسيا دورتموند يفوز على أولسان ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية
أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025
ما هو Perplexity؟.. محرك بحث يقتحم ساحة الكبار ويشعل سباق الذكاء الاصطناعي
أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة
غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع
ضياء رشوان: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أفشلت مخطط نتنياهو للشرق الأوسط
الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسب الرطوبة وتحذر من التعرض للشمس
ياسمين عز تكشف عن سبب غريب وراء خسارة الأهلي في المونديال.. شاهد
بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد 1447 بالمسجد العباسي

محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد 1447 هـ بالمسجد العباسي
محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد 1447 هـ بالمسجد العباسي
محمد الغزاوى

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاحتفال الرسمي الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ، بالمسجد العباسي، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد،  والعميد أ ح  مظهر الهيبان المستشار العسكري، و الدكتور مختار عيسي مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد و قيادات المحافظة التنفيذية و الدينية

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لمديرية الأوقاف تناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من معاني التضحية والصبر والإيمان بالله، وأهمية الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمعات وتحقيق قيم التسامح والتراحم.

محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد 1447 هـ  بالمسجد العباسي و يقدم التهنئة لأبناء المحافظة

ومن جانبه، تقدم  المحافظ بالتهنئة لأهالي بورسعيد بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن تكون السنة الهجرية الجديدة عام خير وأمان على مصر وشعبها، ومؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الدينية والوطنية التي تبني الإنسان وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

وفي ختام الاحتفالية، قدمت فقرات دينية متنوعة ابتهاجًا بالمناسبة، وسط أجواء من الروحانية والبهجة بين الحاضرين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد السنة الهجرية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

ترشيحاتنا

الأهلي يصيح باللاعبين

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

حادث

أطاحت بالجميع.. قصة حادث حديقة حي النرجس بالتجمع

محمد رمضان

بسبب أغنية.. تفاصيل مشكلة عائلة هلهل والفنان محمد رمضان

بالصور

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

يهدد عرش صلاح.. انتقادات لإدارة ليفربول بسبب صفقة فريمبونج

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

هذه المشروبات نتناولها يوميا وتسبب الفشل الكلوي.. تفاصيل

الفشل الكلوى
الفشل الكلوى
الفشل الكلوى

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد