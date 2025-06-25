محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد 1447 بالمسجد العباسي

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاحتفال الرسمي الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ، بالمسجد العباسي، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، والعميد أ ح مظهر الهيبان المستشار العسكري، و الدكتور مختار عيسي مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد و قيادات المحافظة التنفيذية و الدينية

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لمديرية الأوقاف تناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من معاني التضحية والصبر والإيمان بالله، وأهمية الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمعات وتحقيق قيم التسامح والتراحم.

محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد 1447 هـ بالمسجد العباسي و يقدم التهنئة لأبناء المحافظة

ومن جانبه، تقدم المحافظ بالتهنئة لأهالي بورسعيد بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن تكون السنة الهجرية الجديدة عام خير وأمان على مصر وشعبها، ومؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الدينية والوطنية التي تبني الإنسان وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

وفي ختام الاحتفالية، قدمت فقرات دينية متنوعة ابتهاجًا بالمناسبة، وسط أجواء من الروحانية والبهجة بين الحاضرين.