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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي

محافظ بورسعيد يُرحب بالمدير الفني الجديد الكابتن نبيل الكوكي
محافظ بورسعيد يُرحب بالمدير الفني الجديد الكابتن نبيل الكوكي
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة مستر كامل أبو علي، وذلك بحضور الكابتن نبيل بن عمر الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري.

 محافظ بورسعيد  يُرحب بالمدير الفني الجديد الكابتن نبيل الكوكي

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بمجلس إدارة النادي، ووجه التحية لرئيس النادي مستر كامل أبو علي على جهوده الكبيرة في دعم الكيان الرياضي العريق، مؤكداً دعمه الكامل لمسيرة النادي المصري خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته بالتوفيق للمدير الفني الجديد الكابتن نبيل الكوكي في مهمته، مشيداً بسيرته التدريبية وخبراته الواسعة في مجال كرة القدم، ومؤكداً ثقته في قدرة الجهاز الفني الجديد على تحقيق طموحات جماهير بورسعيد العاشقة للنادي المصري.

من جانبه، عبّر مستر كامل أبو علي عن شكره لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للنادي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جاداً على المستويين الفني والإداري لتعزيز مكانة النادي المصري في المنافسات المحلية والقارية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهود لدعم مسيرة النادي المصري وتحقيق تطلعات جماهيره الوفية.

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