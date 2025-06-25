خلال مؤتمر صحفي محافظ بورسعيد يستعرض مشروعات التنمية وخطة المحافظة الاستثمارية

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، استعرض خلاله أبرز مشروعات التنمية بالمحافظة، إلى جانب الخطة الاستثمارية والميزانية العامة للعام الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة والجهاز التنفيذي، وتشمل مشروعات متعددة في قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبنية التحتية.

محافظ بورسعيد يعلن افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي في 30 يونيو المقبل

وشهد المؤتمر عرضًا تقديميًا مفصلًا لأهم المشروعات المنفذة والجارية، وعلى رأسها المشروعات السياحية، حيث أعلن المحافظ عن قرب افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي في 30 يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ بورسعيد، والتي بدأت بالمرحلة الأولى بتكلفة 100 مليون جنيه، وتستكمل لاحقًا لتصل التكلفة إلى 200 مليون جنيه، مع انطلاق المرحلة التالية في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

محافظ بورسعيد : تسديد 110 مليون جنيها من الجهاز التنفيذي للمحافظة كدعم لإنشاء ستاد النادي المصري

وفي قطاع التعليم، أكد المحافظ استمرار أعمال تطوير وصيانة عدد من المدارس، وعلى رأسها مدرسة قرية 2 بسهل الطينة، إلى جانب معالجة عجز أعداد المعلمين، وتحديد الحد الأدنى لمجموع القبول بالثانوية العامة بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لضمان جودة العملية التعليمية.

أما في مجال الطرق، أوضح المحافظ تنفيذ عدة مشروعات للرصف والتطوير تشمل مناطق علي بن أبي طالب، وخديجة (أ وب)، وزمزم، والصفوة، فضلًا عن إنارة طريق الرسوة والحزام الأمني بطريق المنزلة، وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية مثل ستالينجراد، الحراسات، العبور، عبد الحليم محمود، وشارع حسني مبارك، واستمرار رفع مخلفات البناء من مناطق متفرقة.

محافظ بورسعيد يجيب على تساؤلات الإعلاميين حول عدد من القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي

كما شملت الجهود إنشاء ساحة انتظار للسيارات بميدان لبنان، وتطوير شارع الجامعة والشوارع المتفرعة منه بمدينة بورفؤاد، من بينها عباس علام، الإمام عبده، عمر مكرم، عبد الله النديم، وعادل الجزار، بالإضافة إلى تطوير ورصف طريق قرية العاشر من رمضان الزراعي بحي الجنوب.

وفي إطار تطوير المباني الإدارية والخدمية، تم رفع كفاءة مبنى الطب البيطري، ومقابر الشهداء، ونقطة الإطفاء، وميداني مظلات المعديات وخالد بن الوليد. كما تم توريد وتركيب 76 كاميرا مراقبة جديدة بالشوارع والميادين، ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن وتحسين الرقابة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار اللحوم، ورفع كفاءة المجازر الآلية، مع تعزيز الوعي بأهمية الذبح في الأماكن المخصصة خلال عيد الأضحى.

واستعرض اللواء محب حبشي مستجدات مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الشرائح، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما كشف محافظ بورسعيد عن قيام الجهاز التنفيذي للمحافظة بسداد 110 مليون جنيه كدعم لإنشاء استاد النادي المصري الجديد، والذي تنفذه الدولة بدعم من عدد من الجهات، مشيدًا بمساهمات السيد كامل أبو علي في دعم النادي، وموجهًا له الشكر على جهوده في تحقيق آمال الجماهير.

وأكد محافظ بورسعيد أن النهوض الاقتصادي بالمحافظة يرتكز على دعم قطاع السياحة، معلنًا عن مشروعات سياحية كبرى قيد التنفيذ، أبرزها: تحويل قبة قناة السويس إلى متحف، وإنشاء فندق عالمي بأرض المتحف القومي بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتطوير منطقة الفنار بالتعاون مع وزارة النقل، وبحث شراكات استثمارية لتطوير البيت الإيطالي وتحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى، وغيرها من المشروعات الطموحة.

وفي رده على استفسارات حول ملف النظافة، أوضح المحافظ أنه سيتم تكليف رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بمتابعة منظومة النظافة بشكل مباشر لحين اختيار شركة جديدة، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وشهد المؤتمر عقد حلقة نقاشية مع التنفيذيين والإعلاميين حول خطط التنمية المستقبلية، حيث أكد المحافظ حرصه على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات، مشددًا على أن التنمية في بورسعيد مستمرة بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل لأبنائها.

جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و اللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد أ ح/ مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ، و وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والاستاذ عادل اللمعي، و الاستاذ حسن عمار و الدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية و ممثلو الاحزاب و المجتمع المجتمعي و الإعلاميين .