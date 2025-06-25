قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس
رئيس الموساد: ساعدنا في ضرب المشروع النووي الإيراني وسنواصل المراقبة
مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار
بـ7 خامات فاخرة.. بدء تهيئة كسوة الكعبة لتغييرها مع العام الهجري 1447
إعلام إيراني: وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري متأثرا بجراحه
الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص
21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية
قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو
من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص
وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
سيراميكا كليوباترا يودع أحمد القندوسي: شكرا على بصماتك الساحرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال مؤتمر صحفي محافظ بورسعيد يستعرض مشروعات التنمية وخطة المحافظة الاستثمارية

صدى البلد تحاور محافظ بورسعيد
صدى البلد تحاور محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، استعرض خلاله أبرز مشروعات التنمية بالمحافظة، إلى جانب الخطة الاستثمارية والميزانية العامة للعام الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة والجهاز التنفيذي، وتشمل مشروعات متعددة في قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبنية التحتية.

محافظ بورسعيد يعلن افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي في 30 يونيو المقبل

وشهد المؤتمر عرضًا تقديميًا مفصلًا لأهم المشروعات المنفذة والجارية، وعلى رأسها المشروعات السياحية، حيث أعلن المحافظ عن قرب افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي في 30 يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ بورسعيد، والتي بدأت بالمرحلة الأولى بتكلفة 100 مليون جنيه، وتستكمل لاحقًا لتصل التكلفة إلى 200 مليون جنيه، مع انطلاق المرحلة التالية في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

محافظ بورسعيد : تسديد 110 مليون جنيها من الجهاز التنفيذي للمحافظة كدعم لإنشاء ستاد النادي المصري

وفي قطاع التعليم، أكد المحافظ استمرار أعمال تطوير وصيانة عدد من المدارس، وعلى رأسها مدرسة قرية 2 بسهل الطينة، إلى جانب معالجة عجز أعداد المعلمين، وتحديد الحد الأدنى لمجموع القبول بالثانوية العامة بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لضمان جودة العملية التعليمية.

أما في مجال الطرق، أوضح المحافظ تنفيذ عدة مشروعات للرصف والتطوير تشمل مناطق علي بن أبي طالب، وخديجة (أ وب)، وزمزم، والصفوة، فضلًا عن إنارة طريق الرسوة والحزام الأمني بطريق المنزلة، وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية مثل ستالينجراد، الحراسات، العبور، عبد الحليم محمود، وشارع حسني مبارك، واستمرار رفع مخلفات البناء من مناطق متفرقة.

محافظ بورسعيد يجيب على تساؤلات الإعلاميين حول عدد من القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي

كما شملت الجهود إنشاء ساحة انتظار للسيارات بميدان لبنان، وتطوير شارع الجامعة والشوارع المتفرعة منه بمدينة بورفؤاد، من بينها عباس علام، الإمام عبده، عمر مكرم، عبد الله النديم، وعادل الجزار، بالإضافة إلى تطوير ورصف طريق قرية العاشر من رمضان الزراعي بحي الجنوب.

وفي إطار تطوير المباني الإدارية والخدمية، تم رفع كفاءة مبنى الطب البيطري، ومقابر الشهداء، ونقطة الإطفاء، وميداني مظلات المعديات وخالد بن الوليد. كما تم توريد وتركيب 76 كاميرا مراقبة جديدة بالشوارع والميادين، ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن وتحسين الرقابة.

وأشار محافظ بورسعيد  إلى جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار اللحوم، ورفع كفاءة المجازر الآلية، مع تعزيز الوعي بأهمية الذبح في الأماكن المخصصة خلال عيد الأضحى.

واستعرض اللواء محب حبشي مستجدات مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الشرائح، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما كشف محافظ بورسعيد عن قيام الجهاز التنفيذي للمحافظة بسداد 110 مليون جنيه كدعم لإنشاء استاد النادي المصري الجديد، والذي تنفذه الدولة بدعم من عدد من الجهات، مشيدًا بمساهمات السيد كامل أبو علي في دعم النادي، وموجهًا له الشكر على جهوده في تحقيق آمال الجماهير.

وأكد محافظ بورسعيد أن النهوض الاقتصادي بالمحافظة يرتكز على دعم قطاع السياحة، معلنًا عن مشروعات سياحية كبرى قيد التنفيذ، أبرزها: تحويل قبة قناة السويس إلى متحف، وإنشاء فندق عالمي بأرض المتحف القومي بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتطوير منطقة الفنار بالتعاون مع وزارة النقل، وبحث شراكات استثمارية لتطوير البيت الإيطالي وتحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى، وغيرها من المشروعات الطموحة.

وفي رده على استفسارات حول ملف النظافة، أوضح المحافظ أنه سيتم تكليف رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بمتابعة منظومة النظافة بشكل مباشر لحين اختيار شركة جديدة، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وشهد المؤتمر عقد حلقة نقاشية مع التنفيذيين والإعلاميين حول خطط التنمية المستقبلية، حيث أكد المحافظ حرصه على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات، مشددًا على أن التنمية في بورسعيد مستمرة بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل لأبنائها.

جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و اللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد أ ح/ مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ، و وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والاستاذ عادل اللمعي، و الاستاذ حسن عمار و الدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية و ممثلو الاحزاب و المجتمع المجتمعي و  الإعلاميين .

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الخطة الاستثمارية مؤتمر صحفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

أرشيفية

طهران: لا يمكن الوثوق بوعود العدو الإسرائيلي وردنا سيكون حازما على أي عدوان

ميليشيا الدعم السريع

السودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية

ارشيفي

حزب الله يعلق علي وقف إطلاق النار بين إيران ودولة الاحتلال

بالصور

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد