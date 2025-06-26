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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة حالتي تعد بمساحة 42 فدانا و6 قراريط جنوب بورسعيد

إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية
إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية
محمد الغزاوى

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة استمراراً لأعمال الموجة 26 من إزالة التعديات على أملاك الدولة، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة  أحمد زغلف رئيس الحي،  وبمشاركة قوات الأمن، عن إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية بمنطقة مصرف رمسيس شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا و 6 قيراط بجنوب بورسعيد

إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية

وأكدت الجهات المعنية، استمرار جهودها و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة .

بورسعيد محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد سهل الحسينية مزارع سمكية

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