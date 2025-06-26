إزالة حالتي تعد بمساحة 42 فدانا و6 قراريط جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة استمراراً لأعمال الموجة 26 من إزالة التعديات على أملاك الدولة، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة قوات الأمن، عن إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية بمنطقة مصرف رمسيس شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا و 6 قيراط بجنوب بورسعيد

إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية

وأكدت الجهات المعنية، استمرار جهودها و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة .