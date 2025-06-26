محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

هنأ محافظ بورسعيد محب حبشي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية والشعبية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447ه‍ ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما وجه محافظ بورسعيد اليوم / الخميس /، التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1447ه‍ ، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف و فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، وجميع الوزراء والمحافظين، وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والجهات المعنية، بمناسبة هذه الذكرى العطرة أعادها الله على مصر في خير وتنمية و رخاء.



كما قدم المحافظ أسمى معاني التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447ه‍ ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير والبركة، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار.



وكان محافظ بورسعيد ، قد شهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد في المسجد العباسي بحي العرب، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إحياءً لهذه الذكرى العطرة، أعادها الله على مصرنا الحبيبة بالاستقرار والخير والرخاء.