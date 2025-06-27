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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد: ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر

ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية مكبرة
ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية مكبرة
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد تنفيذ الحملات المكبرة على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية ،وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، تحت اشراف محمد حلمى مدير عام مديرية التموين بمحافظة بورسعيد 
 

ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية مكبرة

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأن الجهات المعنية قد ضبطت خلال الحملة التفتيشية المكبرة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ، موجهاً الجهات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحال ومعامل تجهيز المأكولات المخالفة.

و قدم رئيس مدينة بورفؤاد، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية،  للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي ،إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال ، مشيراً، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد .

بورسعيد بورفؤاد سلامة الغذاء الطب البيطرى مديرية التموين والتجارة الداخلية

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