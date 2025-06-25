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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري تعقد اجتماعها الأول برئاسة كامل أبو علي

لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري تعقد اجتماعها الأول برئاسة كامل أبو علي
لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري تعقد اجتماعها الأول برئاسة كامل أبو علي
محمد الغزاوى

عقدت لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق بورسعيد اجتماعها الأول برئاسة  كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري وبحضور  الأعضاء  المهندس عماد البرشة  و محمد الفقي عضوا مجلس إدارة النادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية   عبد الفتاح حافظ والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري تعقد اجتماعها الأول برئاسة  كامل أبو علي

وخلال الاجتماع، عرض الأستاذ كامل أبو علي رؤيته لتطوير كافة الأراضي المقام عليها فروع النادي الحالية وكذلك أرض الفنار

 وناقش رئيس المصري مع أعضاء اللجنة أيضًا سُبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول في إقامة مشروعات استثمارية كبرى تدر عوائد مالية ضخمة بالشكل الذي يسهم في تنمية موارد النادي المادية ، كما تناقش الجميع أيضًا حول مدى إمكانية تأسيس العديد من الشركات التي يمكن لها القيام بإدارة وتشغيل وصيانة كافة تلك المشروعات بالشكل الأمثل.

المصري النادى المصري رئيس النادى المصري مشروعات استثمارية كبرى بورسعيد

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