استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة صفوة زهور بورسعيد

تواصلت أعمال التطوير الشاملة بمنطقة الصفوة بنطاق حي الزهور فى محافظة بورسعيد بناءً علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة و معالجة شبكات الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش، ودهان واجهات العقارات، وتركيب بلاط الإنترلوك بمداخل العمارات، إلى جانب استكمال أعمال رصف وتخطيط الشوارع لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

أعمال التطوير تشمل دهان الواجهات ورفع كفاءة الصرف الصحي والإضاءة العامة وأعمال رصف الطرق

وأكد اللواء محب حبشي أن الأعمال تتم وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز شهرين من تاريخ البدء، مشددًا على أهمية الالتزام بالجودة والكفاءة في التنفيذ. و مؤكدًا علي مواصلة المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير وتحقيق رضا المواطنين.