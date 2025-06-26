التونسي نبيل الكوكي: سعيد بتولي مهام الإدارة الفنية للنسور الخضر

أعرب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.



وقال الكوكي إنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض، وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.

وأضاف أنه يعرف جماهير المصري جيدًا ويدرك تمامًا مدى مؤازرتها للفريق.

تواجد الجماهير بالمدرجات يعطي اللاعبين دافعية كبيرة

وأشار المدير الفني الجديد للنادى المصري إلى أن تواجد الجماهير بالمدرجات يعطي اللاعبين دافعية كبيرة.

وأشاد الكوكي بإقامة فترة الإعداد داخل بورسعيد.

وشدد مدير المصري الفني على أن التفاف الجماهير حول فريقها يُشعر اللاعبين بمزيد من الحماس والمسئولية داخل وخارج الملعب.