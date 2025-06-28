وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان استاد المصري الجديد

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء استاد بورسعيد الرياضي الجديد، بمشاركة عدد من المسؤولين، أبرزهم كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب المحافظة.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير المنشآت الرياضية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وأشار إلى أن الاستاد الجديد سيفتتح تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يوم 23 ديسمبر المُقبل.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن زيادة في السعة الجماهيرية، واستخدام أفضل أنواع النجيل "هايبرد"، التي لا تتوفر حاليًا إلا في ملاعب كبرى مثل استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يجعله إضافة مميزة للنادي المصري.

وأشار صبحي إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على الجانب الرياضي، بل يتضمن مكونًا استثماريًا متكاملًا يشمل منشآت خدمية وتجارية وفندقية، ما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء بورسعيد وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأكد أن الوزارة استثمرت نحو 54 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية.

كما شدد الوزير على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة داخل استاد بورسعيد من خلال تزويده بأحدث أنظمة مكافحة الحريق، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة"، ويأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.



من جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر لكل من ساهم في المشروع، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة الرياضة ومجلس النواب والنادي المصري، وكذلك الشركة المنفذة والاستشاريين. وأكد أن هناك تواصلاً مستمرًا مع كامل أبو علي بشأن المشروع الاستثماري المصاحب، الذي يعد امتدادًا لحلم طال انتظاره من جماهير بورسعيد، واعدًا بافتتاح تجريبي يليق بتاريخ النادي وأبنائه في ديسمبر المقبل.