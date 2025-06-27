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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنهاء قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوي بـ رعاية بورسعيد الصحية .. صور

الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد تعلن انهاء كافة قوائم الانتظار الخاصة بمرضى الغسيل
الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد تعلن انهاء كافة قوائم الانتظار الخاصة بمرضى الغسيل
محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد رسمياً  " إنهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد "، وذلك بإضافة جديدة لعدد 28 مريض غسيل كلوي،  بعد العديد من الاجتماعات الدورية وورش العمل المكثفة للوقوف على احتياجات التشغيل وإضافة هذا العدد للجلسات المنتظمة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات هيئة الرعاية بدلٱ من حصولهم عليها فقط في حالات الطواريء والتي تهدد الحياة وهو ماكانت تقوم به مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد قبل اضافتهم بصورة تامة على الجلسات المنتظمة والتعايش الكامل على جلسات غسيل كلوي.

جاء ذلك استمرارٱ لجهود تطوير المنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد، وفي خطوة هامة نحو توفير رعاية صحية كريمة وعادلة للجميع وخاصة فئات المرض المزمن والذين يحتاجون للرعاية بصفة دائمة ومستمرة وضمن الجهود المكثفة والتنسيق بين الإدارات الصحية

 

 

الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد تعلن انهاء كافة قوائم الانتظار الخاصة بمرضى الغسيل

وجاء هذا الإنجاز الكبير ليضع حداً لمعاناة استمرت طويلاً لمرضى الفشل الكلوي الذين كانوا يواجهون تحديات جسيمة في الحصول على جلساتهم العلاجية بصفة منتظمة والتي عانى منها الكثيرون من عدم توافر جلسات الغسيل الكلوي في القطاع الخاص لعدم قدرته على استيعاب تلك الأعداد

جدير بالذكر، أن هذا النجاح هو نتيجة عمل دؤوب وتوفير المزيد من الأجهزة والقوى البشرية من أطباء وتمريض وباقي الوظائف المساعدة بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، في ظل جهود متواصلة من الجهات المعنية ببورسعيد لتطوير المنظومة الصحية ببورسعيد و تحقيق أفضل سبل الرعاية للمرضى

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية الغسيل الكلوي القوى البشرية

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