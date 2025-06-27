لعدم وفائها بالتعاقد.. محافظ بورسعيد: شركة النظافة مخدتش مننا مليم شهري مايو ويونيو | شاهد

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي أن المحافظة اتخذت كافة إجراءاتها القانونية تجاه شركة النظافة بناء على العقد المبرم نتاج تانى أعمال الشركة وعدم وفائها بما ورد فى التعاقد و تحول المحافظة خلال شهرى مايو ويونيو الي حالة صعبة بسبب تراكم القمامة فى كافة أحياء المحافظة.

وقال محافظ بورسعيد، إن أجهزة المحافظة قيمت أداء الشركة ب صفر % وهو ما ترتب عليه عدم صرف اي مستحقات مالية لهم شهرى ٥ و ٦.

مصادرة تأمين شركة النظافة للوفاء بمستحقات الجهات

وأضاف محافظ بورسعيد عقب رد مدير الإدارة المالية، أن المحافظة اتخذت إجراءاتها تجاه خطاب تأمين الشركة و المحرر بقيمة ٣ مليون و ثلاثمائة و خمسة وعشرون الف لسداد ما أحدثته الشركة من تلفيات بالمرافق العامة سواء كهرباء او مياه او صرف صحي بالإضافة إلي تلفيات معدات المحافظة التى تم استئجارها من قبل الشركة .

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن وزارتي البيئة و التنمية المحلية تعكف الآن على دراسة إسناد الأعمال لإحدى الشركات الكبرى والتي تقدم عدد منها فعليا للوزارتين عقب اتخاذ المحافظة الإجراءات منذ فترة ثبوت عدم قدرة الشركة على العمل.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أنه كلف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالملف لانهاء أعمال الأختيار و الإسناد مع الوزارتين المعنيتين في أقرب وقت .

وأكد محافظ بورسعيد، إصداره تعليمات بنزول الاحياء لرفع المخلفات وتراكم القمامة فى شوارع بورسعيد ومنحهم كافة الصلاحيات لانهاء الأعمال ومواصلتها لحين ورود بديل الشركة.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه وقيادات المحافظة لا يخجلون من الاعتراف بخطأ الشركة وفشلها خلال فترة عملها وسوء الأختيار ولكن الأهم هو التعلم من الأخطاء و اختيار ما يناسب طبيعة ارضاء المواطن و من يعيد بورسعيد الي جمالها ورونقها مجددا .