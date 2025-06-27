قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام
خطيب المسجد النبوي: سرعة انقضاء الأيام والأعوام عبرة وعظة لأولي النهى
تعرضت لأعمال سحر من حماتي.. علاء عوض يكشف أسراره
عون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
خطيب المسجد الحرام: الاعتراف بالنعمة سبب في حفظها واستدامتها
مونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 ومواعيد المباريات
شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض
ذكرى 30 يونيو.. طفرات متواصلة لتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية
تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمال غزة وشرق خان يونس.. ودمار واسع في المناطق السكنية
الأرصاد: الرطوبة تصل لـ 90% في السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى
جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لعدم وفائها بالتعاقد.. محافظ بورسعيد: شركة النظافة مخدتش مننا مليم شهري مايو ويونيو | شاهد

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي أن المحافظة اتخذت كافة إجراءاتها القانونية تجاه شركة النظافة بناء على العقد المبرم نتاج تانى أعمال الشركة وعدم وفائها بما ورد فى التعاقد و تحول المحافظة خلال شهرى مايو ويونيو الي حالة صعبة بسبب تراكم القمامة فى كافة أحياء المحافظة.

وقال محافظ بورسعيد، إن أجهزة المحافظة قيمت أداء الشركة ب صفر % وهو ما ترتب عليه عدم صرف اي مستحقات مالية لهم شهرى ٥ و ٦.

مصادرة تأمين شركة النظافة للوفاء بمستحقات الجهات 

وأضاف محافظ بورسعيد عقب رد مدير الإدارة المالية، أن المحافظة اتخذت إجراءاتها تجاه خطاب تأمين الشركة و المحرر بقيمة ٣ مليون و ثلاثمائة و خمسة وعشرون الف لسداد ما أحدثته الشركة من تلفيات بالمرافق العامة سواء كهرباء او مياه او صرف صحي بالإضافة إلي تلفيات معدات المحافظة التى تم استئجارها من قبل الشركة . 

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن وزارتي البيئة و التنمية المحلية تعكف الآن على دراسة إسناد الأعمال لإحدى الشركات الكبرى والتي تقدم عدد منها فعليا للوزارتين عقب اتخاذ المحافظة الإجراءات منذ فترة ثبوت عدم قدرة الشركة على العمل.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أنه كلف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالملف لانهاء أعمال الأختيار و الإسناد مع الوزارتين المعنيتين في أقرب وقت . 

وأكد محافظ بورسعيد، إصداره تعليمات بنزول الاحياء لرفع المخلفات وتراكم القمامة فى شوارع بورسعيد ومنحهم كافة الصلاحيات لانهاء الأعمال ومواصلتها  لحين ورود بديل الشركة.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه وقيادات المحافظة لا يخجلون من الاعتراف بخطأ الشركة وفشلها خلال فترة عملها وسوء الأختيار ولكن الأهم هو التعلم من الأخطاء و اختيار ما يناسب طبيعة ارضاء المواطن و من يعيد بورسعيد الي جمالها ورونقها مجددا . 

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد شركة النظافة وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

انهيار عقارات مصر

عشرات الآلاف من العقارات مهددة بالانهيار| مطالب بالتدخل لإنقاذ الأرواح.. وخطة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري

باستثمارات 600 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة القاهرة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بفعاليات فنية وثقافية متنوعة

بالصور

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد