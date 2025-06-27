حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع 23 ديسمبر بضواحي بورسعيد

تابعت شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد عمل إدارة الإشغالات بالحى على مدار يوم الجمعة بالضواحى تحت شعار لا وقت للراحات ولا اعتراف بالعطلات

كان الفريق الميدانى لإدارة الاشغالات بضواحى بورسعيد شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ٢٣ ديسمبر بالضواحى تنفيذا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



و اسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة وعدد من عربات اليد وتند وشماسي وبنوك خشبية واقفاص خشبية وبلاستيكية وحوامل خشبية من امام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى



حملات متواصلة بضواحي بورسعيد على مدار يوم الجمعة ولا وقت للراحات ولا اعتراف بالعطلات

وشددت العزبى القائم بأعمال رئيس حى ضواحي بورسعيد على أنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه



ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى

