شواطئ بورسعيد تستقبل آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع .. صور

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

شواطئ بورسعيد تستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

وحرص الزوار على السباحة وممارسة الألعاب الشاطئية إلى جانب الاسترخاء على الرمال وسط أجواء أسرية تميزت بالبهجة والمرح وتنوع الأنشطة الترفيهية.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ البحري والإسعاف لتأمين الشواطئ وتوفير أقصى درجات الأمان للمصطافين حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشواطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول إلى أعماق البحر وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

وتشهد مدينة بورسعيد اليوم الجمعة، حالة من الطقس المستقر حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية وسط استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.