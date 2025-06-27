ثنائي المصري يدخلان قائمة معسكر منتخب مصر 2008

أعلنت إدارة نادي المصري تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي فادي وائل وسيف الجبالي للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين “ الفئة العمرية 2008 ”.

استعداداً لكأس العالم بقطر .. ثنائي المصري وائل و الجبالي ضمن قائمة منتخب مصر 2008

وافادت إدارة المصري ان المعسكر سيقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من يوليو ويستمر لنحو أسبوعين وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم بقطر.



الجدير بالذكر أن اللاعب فادي وائل يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله وائل الجبالي مركز لاعب خط الوسط المهاجم.