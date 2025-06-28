وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أرض مركز شباب الاستاد| صور

تفقد الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد، خلال جولتهما الموسعة اليوم ، الأرض الجديدة المخصصة لمركز شباب الإستاد والتى تقع بحى الشرق، لمتابعة الموقف الأخير لأعمال الطرح والنقل وإخلاء المكان الحالي والذى سيقام عليه المشروع الإستثمارى،

واستمع الوزير و المحافظ، لشرح من رئيس مجلس إدارة المركز حول الخطوات الفعلية التى تمت خلال الفترة الماضية وطرح أماكن إستثمارية بالأرض الجديدة لتوفير موارد مالية للمركز ، وقد حضر الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية .



من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل وسرعة تجهيز الموقع الجديد ووعد بتقديم كافة التسهيلات للمركز لبدء مراحل البناء والتشييد، وأنه سيتم تكليف إدارات الوزارة بتقديم كل سبل الدعم لسرعة إنهاء كافة العقبات حتى تنتهى كافة الأعمال بالصورة الجيدة.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان أرض مركز شباب الاستاد الجديد



وأكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد عن إستمرار تقديم كل الدعم لمركز شباب الإستاد، مشددٱ على سرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بتجهيز الموقع الجديد على أن تنتهى الأعمال التى تؤهل المركز للنقل بحد أقصى فى إحتفالات المحافظة بالعيد القومى فى 23 ديسمبر القادم حتى نحتفل معا بإفتتاح الإستاد الرياضى والبدء فى طرح المشروع الإستثمارى الجديد بأرض المركز القديمة .