الشباب والرياضة تنفذ استراتيجية الفرص المتكافئة بمدينة بورسعيد | تفاصيل

تفقد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، عدد من الانشطة الرياضية بالمدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد.

جاء ذلك ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد اليوم.

استعرض الوزير والمحافظ عدد من الانشطة والفعاليات الرياضية ومنها "المشروع القومي للياقة البدنية، تنمية رياضية لاطفال التوحد، 1000 بنت.. 1000 حلم لكرة القدم للانسات، Her world "هير وورلد" في كرة السلة للانسات، مشروع اللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع اللياقة البدنية للمرأة"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

أكد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على أن تكون الأنشطة والمبادرات المنفذة على أرض الواقع انعكاسا حقيقيا لسياسة الدولة نحو بناء الإنسان المصري بدنيا، ونفسيا، ومجتمعيا.

موضحا ان البرامج التي يتم تنفيذها اليوم داخل المدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد يجسد استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع فئات المجتمع، خاصة المرأة وذوي القدرات الخاصة، لممارسة الرياضة ضمن بيئة آمنة وشاملة، وايضا التمكين الرياضي والاجتماعي والاقتصادي لهن ولجميع افراد المجتمع.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجده مع شباب بورسعيد الواعد، خلال جولته التفقدية على عدد من المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية، التي تُعد صرحًا حقيقيًّا لدعم طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

مؤكدٱ إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بملف الشباب والرياضة، باعتبارهم محور التنمية الشاملة. لافتٱ أننا في محافظة بورسعيد نعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لاحتضان المواهب وتنمية قدراتهم.

وأعرب السيد المحافظ عن فخره بما شاهده من مشغولات يدوية وأعمال فنية ومبادرات شبابية تؤكد وعي وموهبة أبناء بورسعيد، وتُعبر عن روح الانتماء والإبداع لديهم. مؤكدٱ دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفعالة في بناء وطنهم