وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدان إطلاق الموسم السابع لمشروع متطوعي YLY

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، إطلاق الموسم السابع لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللواء محمد الغباري المحلل العسكري والاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان إطلاق الموسم السابع لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY

وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمشروع "شباب يدير شباب" لتميزه فى الأعوام السادسة الماضية، وما حققه المشروع من نجاحات وإنجازات، ومبادرات تم تنفيذها على أرض الواقع لتخدم المجتمع كافة، مما جعلت الجميع يشيد به. مشددٱ على أهمية الدور المجتمعى الذى يقوم به شباب المشروع من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التى تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع، وأيضا الدور الوطني من خلال مشاركة الدولة بالأحداث الوطنية والقومية داخل جميع المحافظات.

موضحٱ ان نجاح المشروع على مدار الست أعوام الماضية اكتسب العديد من الشباب الواع وأصحاب الخبرات وأصحاب فكر مما ساهم فى نجاح المشروع.

وخلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة، مؤكدٱ أن حضوره اليوم يعكس بوضوح مدى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام حقيقي بالشباب، باعتبارهم قلب الوطن النابض، وعماد مستقبله، ومحور خطط البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما توجه بالشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على جهوده المثمرة في دعم ملف الشباب والرياضة بالمحافظة ، مؤكدا أن بورسعيد قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين شبابها، إيمانًا منا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتوفير المنصات الحوارية الفاعلة، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية.

مشيدٱ بالنماذج الشبابية المشرفة المشاركة في المشروع ، مؤكدا أن هذا الملتقى يمثل خطوة إضافية نحو ترسيخ شراكة حقيقية بين الدولة وشبابها، تستهدف استكشاف الطاقات الكامنة، وتوظيفها لخدمة الوطن، والمساهمة في صياغة رؤية وطنية يقودها الشباب بأنفسهم.

وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى اللواء محمد الغباري المحلل العسكري والاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، محاضرة تحدث خلالها عن دور وزارة الشباب والرياضة في توعية الشباب من خلال الندوات و البرامج التثقيفية التي تنظمها بمراكز الشباب في المحافظات، متطرقٱ لأهمية مشاركة الشباب في الأحداث التي تشهدها الدولة والوعي بها ، حتى يتمكنوا من أن يكونوا عناصر فاعلة في صياغة الحاضر والمستقبل

جدير بالذكر أنه سيتم فتح باب الإنضمام للمشروع للموسم السابع خلال الأيام المقبلة، عن طريق لينك الإنضمام عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والصفحات الرسمية لمشروع YLY عبر منصات التواصل الإجتماعى.

ويتم إختيار المتطوعين بناء على أسس ومعايير وضعها المشروع منذ الوهلة الأولى لانطلاقه بالمحافظات، حيث وصل عدد المتطوعين بالمشروع حتى الموسم السادس لأكثر من ٨٠ ألف متطوع بجميع المحافظات، بحجم تأثير يصل لملايين عبر السوشيال ميديا.